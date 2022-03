Besuch im Dojo in Kalkar : Taichi – die große Lebensenergie

Kalkar Beim Kalkarer Verein Keiko Dojo werden seit 22 Jahren asiatische Kampfkünste gelehrt und praktiziert. Der Faszination des Taichi kann sich der Beobachter kaum entziehen. Ein Besuch.

Wer Taichi regelmäßig praktiziert, war mit großer Sicherheit irgendwann einmal von der Faszination dieser alten chinesischen Kampf- und Bewegungskunst gefesselt. So erging es auch Yvonne van de Loo vom Verein Keiko Dojo Niederrhein in Kalkar-Kehrum. Sie erzählt: „Es war während meines Studiums in den USA im Sommersemester 1997. Der Campus war leergefegt, es war einfach gar nichts los. Da wurde ein Anfängerkurs Taichi angeboten und ich habe teilgenommen. Ich wusste sofort: das will ich weiter machen, ich war total eingenommen von der spirituellen und gleichzeitig körperlichen Energie, die diese Bewegung erzeugt.“