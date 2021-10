Tischtennis : WRW Kleve feiert beim Heimdebüt den ersten Sieg

Ari Nefel gewann beim 7:7 von WRW Kleve III in der Damen-NRW-Liga ihre drei Einzel. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Herren-Verbandsligist gewinnt mit 9:1. Auch Landesligist DJK Rhenania Kleve siegt klar. WRW III steht nach 7:7 überraschend an der Tabellenspitze der NRW-Liga der Damen.

Das bisherige Schlusslicht WRW Kleve hat in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren beim Heimdebüt in dieser Saison den ersten Sieg gefeiert. Nach Niederlagen in den ersten drei Partien, bei denen die Mannschaft stets auswärts und unter anderem gegen zwei Spitzenteams hatte antreten müssen, setzte sich WRW gegen den bis dahin ebenfalls sieglosen TV Borken glatt mit 9:1 durch und verbesserte sich auf den neunten Tabellenplatz.

Ein Grund für den ungefährdeten Erfolg war, dass beim Gastgeber zum ersten Mal in dieser Saison auch Spitzenspieler Hiroshi Leo Kittenberger dabei war. Er gab bei seinen Erfolgen in seinen beiden Einzeln lediglich einen Satz ab. Zudem erwischte die Mannschaft einen Start nach Maß. Hiroshi Leo Kittenberger/Vincent Kepser, Lucca-Henk Kaus/Maikel Peters und Bastian Bey­erinck/Jakob Kramer sorgten in den Doppeln für eine 3:0-Führung. Vincent Kepser, Lucca-Henk Kaus, Bastian Bey­erinck und Jakob Kramer steuerten die weiteren Punkte bei. „Diese Partie hat gezeigt, dass wir sehr zuversichtlich sein können, dass die Mannschaft das Ziel Klassenerhalt erreichen kann“, sagte Peter Hendricks, Vorsitzender von WRW Kleve.

Ein souveräner Erfolg gelang auch der DJK Rhenania Kleve in der Landesliga. Das Team setzte sich in der Heimpartie gegen den ersatzgeschwächten Vfl Rhede mit 9:0 durch und gab dabei nur sechs Sätze ab. Die DJK steht nach dem Erfolg mit jetzt 6:2-Punkten auf Platz fünf. „Der Start ist damit geglückt. Allerdings kommen die richtig schweren Gegner erst noch. Unser Ziel bleibt ein Platz im gesicherten Mittelfeld“, sagte Hendrik ter Steeg, der im Einzel und Doppel mit Christian Schlesinger gepunktet hatte. Außerdem siegten Johannes Kirchner, Christian Schlesinger, Jens Westerbeck, Daniel Marquard, Stefan Rüttgers, Johannes Kirchner/Stefan Rüttgers und Jens Westerbeck/Daniel Marquard.

Auf Erfolgskurs steuert weiter das dritte Damen-Team von WRW Kleve in der NRW-Liga. Die Mannschaft erreichte beim TTC SG Dülken ein 7:7. WRW III schaffte durch das Remis den Sprung an die Spitze. Denn der bisherige Tabellenführer TTC Bärbroich, bei dem die Kleverinnen am Samstag, 30. Oktober, jetzt zum Top-Spiel antreten, verlor erstmals. „Wir sind selbst überrascht, wie gut es für die Mannschaft derzeit läuft“, sagt Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.