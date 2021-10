Fußball-Landesliga : SGE Bedburg-Hau und SV Hö.-Nie. gehen auf Augenhöhe ins Derby

SGE-Trainer Sebastian Kaul freut sich, dass Robin Deckers seine Rot-Sperre abgesessen hat und nun wieder spielen darf. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar/Bedburg-Hau Am Sonntag treffen beide Mannschaften aufeinander. Robin Deckers kehrt in den Kader der SGE zurück. Beide Teams freuen sich auf das Duell.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Brisanz der Begegnung zwischen den Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter und SGE-Bedburg-Hau würde eher in der spannenden sportlichen Situation als in der geographischen Nähe liegen. Da sind sich die Trainer Sven Schützek und Sebastian Kaul weitgehend einig. Am Sonntag, 15 Uhr, wird die Partie auf der Anlage der SV Hö.-Nie. angepfiffen.

„Mit Blick auf die Tabelle wird das Derby ein ganz wichtiges Spiel. Einen Favoriten sehe ich nicht. Die Chancen liegen bei 50 zu 50. In dieser Liga ist sowieso alles eng beieinander. Das bildet sich so auch in der Tabelle ab, in der abgesehen vom RSV Praest unten und vom SV Sonsbeck oben alle Mannschaften eng beieinander sind“, sagt Sebastian Kaul, Trainer der SGE Bedburg-Hau, die aktuell mit neun Punkten auf Tabellenplatz zehn steht. Die SV Hö.-Nie. von Trainer Sven Schützek hat sieben Zähler eingefahren. Diese Ausbeute reicht aktuell für Platz zwölf.

„Wenn man vom Derby spricht, darf man nicht vergessen, dass viele meiner Spieler nicht von hier kommen. Ich bin mir aber sicher, dass die Partie gegen die SGE eine ganz enge wird. Ich habe auch mit Fichte Lintfort häufig genug gegen sie gespielt, um das beurteilen zu können“, sagt Sven Schützek, dessen Team in der vergangenen Woche nach einer guten Vorstellung 1:1 gegen den BW Dingden gespielt hat. Zuvor gelang ein 5:4-Sieg gegen den VfL Tönisberg. „Die Jungs sind durch die vier Punkte selbstbewusster und sicherer geworden. Wir freuen uns daher sehr auf das Spiel, wollen unbedingt an unsere Grenzen gehen und erneut punkten“, sagt der Coach.

Dass es Sebastian Kaul in den vergangenen Jahren gelungen ist, mit den Grün-Schwarzen aus der Bezirksliga aufzusteigen und sie in der Landesliga zu etablieren, sei eine große Leistung. „Dort wurde etwas Tolles aufgebaut. Die SGE ist ja auch deutlich mehr als nur die starken Einzelspieler Robin Deckers und Falko Kersten. Da laufen noch viele andere richtig gute Jungs herum“, sagt Sven Schützek.

Personell ist die Lage bei der SV Hö.-Nie. wieder angespannt. Zuletzt wurde der Kader nämlich von einer Grippewelle heimgesucht. Die Einsätze von Daniel Groß, Marvin Ellmann und Lewis Brempong sind daher fraglich. Torwart Fabian Groß fällt mit einer Wadenblessur aus, für ihn wird der 21-jährige David Pawlowski zwischen den Pfosten stehen. Baran Özcan ist zwar wieder ins Training zurückgekehrt, aber noch keine Option für den Kader.

Die SGE Bedburg-Hau spielte in der vergangenen Woche 0:0 gegen den VfR Krefeld-Fischeln. „Defensiv haben wir es da sehr gut gemacht. Diese Disziplin müssen wir nun wieder an den Tag legen. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass die Trainingsbeteiligung in dieser Woche eines Derbys unwürdig war. Dafür gibt es private und berufliche Gründe – aber unterm Strich ist das nicht zufriedenstellend“, sagt Sebastian Kaul.