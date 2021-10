Fußball-Oberliga : Nedzad Dragovic der Matchwinner für den 1. FC Kleve

Kleve Der 36-jährige Abwehrchef erzielte beide Treffer beim 2:1-Sieg bei der DJK Teutonia St. Tönis. Calvin Top und Kisolo Deo Biskup verletzt.

Niklas Klein-Wiele, seit Wochen in bestechender Form, verpasste nach 23 Minuten das 2:0. „Wenn wir im ersten Durchgang Fußball gespielt und unser Spiel durchgezogen haben, sah das auch richtig gut aus. Dann gab es in der Offensive viele gute Momente“, sagte Akpinar. Allerdings habe er in der Pause deutlich gemacht, dass er mehr spielerische Lösungen sehen wolle – und nicht lange Bälle auf die Angreifer Pascal Hühner und Danny Rankl.

In der zweiten Halbzeit traten die Gäste noch dominanter auf. Die erste Chance hatte dennoch der Abstiegskandidat Teutonia St. Tönis durch Burhan Sahin (49.). Angreifer Danny Rankl verpasste nach 53 Minuten das 2:0. Es schien, als würde der 1. FC Kleve die Partie im Griff haben. Doch Nedzad Dragovic verlor nach 70 Minuten den Ball am Strafraum. St. Tönis schaltete schnell um, aus kurzer Distanz überwand Stürmer Hiroya Genda Kleves Torhüter Ahmet Taner zum 1:1.

Durch den Sieg rückt der 1. FC Kleve in der Tabelle auf Platz sechs vor. Am Donnerstagabend, 19.30 Uhr, trifft der Oberligist in der zweiten Runde des Niederrheinpokals auswärts auf den ESC Essen-Rellinghausen. Am Sonntag wartet im Heimspiel (15 Uhr) dann der Oberliga-Dino TuRU Düsseldorf.