Fußball-Bezirksliga : Schlusslicht Uedemer SV geht am Ende die Puste aus

Schlusslicht Uedemer SV geht am Ende die Puste aus

Uedem Die Sportfreunde Broekhuysen sichern sich erst in der Schlussphase einen 4:1-Erfolg und festigen damit ihren Platz in der Spitzengruppe.

Das Endergebnis klingt deutlich. Aber bei der 1:4 (1:1)-Heimniederlage gegen die Sportfreunde Broekhuysen durfte der Uedemer SV, Schlusslicht in der Fußball-Bezirksliga, relativ lange darauf hoffen, zumindest einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Zwar hatten die Gäste, die sich mit Saisonsieg Nummer vier auf den dritten Platz verbessert und im Vergleich zum Spitzen-Duo aus Aldekerk und Budberg ein Spiel weniger ausgetragen haben, von Beginn an Vorteile. Doch im Angriff ließ die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Clarke zunächst etwas die nötige Konsequenz vermissen, so dass es vor dem Tor von USV-Keeper Daniel Graffmann nur selten einmal richtig gefährlich wurde. Als sich viele Zuschauer bereits auf einen 0:0-Pausenstand eingestellt hatten, wurde es erstmals richtig turbulent. Zunächst erzielte Lukas Broeckmann per Kopf den umjubelten Führungstreffer für den Gastgeber (43.). Doch diesen Rückstand konnte und wollte der Favorit nicht auf sich sitzen lassen. Im Gegenzug demonstrierte auf der anderen Seite auch Marcel Thyssen seine Kopfball-Qualitäten und traf zum 1:1.