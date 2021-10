Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Erste Niederlage für Spitzenreiter

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 1: Verfolger Kevelaerer SV feiert ungefährdetes 3:0 bei Alemannia Pfalzdorf und sorgt für zusätzliche Spannung im Aufstiegsrennen.

Das war nicht das Wochenende der Favoriten. Ebenso wie in der Südkreis-Staffel musste auch der Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 1, seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Alemannia Pfalzdorf hatte mit 0:3 (0:1) gegen den Kevelaerer SV das Nachsehen. Tim Hillejans brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung. Dennis Hermens (74.) und Max Wohlfahrt (88.) machten für die Mannschaft aus der Marienstadt den Sack zu und sorgten für neue Spannung im Titelrennen. KSV-Trainer Patrick Znak zeigte sich anschließend in bester Laune: „Wir waren heute in allen Belangen besser. Wir haben eine kämpferisch und spielerisch gute Partie verdient gewonnen.“