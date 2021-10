Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Sevelen ist neuer Tabellenführer

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2: Nach sieben Siegen in Serie verliert GW Vernum mit 2:3 gegen den SC Auwel-Holt. Der Verfolger zieht mit einem 2:0 in Herongen vorbei.

Die stolze Siegesserie von Grün-Weiß Vernum ist gerissen. Die Mannschaft um Trainer Sascha Heigl, die mit sieben Siegen in die neue Saison der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, gestartet war und damit ihre Aufstiegs-Ambitionen eindrucksvoll untermauert hatte, verlor gegen den SC Blau-Weiß Auwel-Holt mit 2:3 (1:1). Der Verfolger bestätigte seine gute Form und feierte seinerseits bereits den fünften Sieg in Serie. Der Holter Trainer Carsten Schaap war folgerichtig nach dem Abpfiff vollauf zufrieden: „Wir haben sehr diszipliniert gespielt. Der Sieg geht völlig in Ordnung.“ Sein Vernumer Kollege Sascha Heigl ordnete die erste Saisonniederlage seiner Mannschaft so ein: „Wir haben nicht die Mittel gefunden, Auwel-Holt in Bedrängnis zu bringen. Der Gegner hat wiederum sehr gut gespielt und uns vor viele Aufgaben gestellt.“ Michael Hüpen (25.), Max Endemann (51.) und Cedric Cain (65.) trafen für die Gäste. Vernum gelang durch Marcus Brouwers (31.) und Johannes Terhorst (55.) zwei Mal der zwischenzeitliche Ausgleich.