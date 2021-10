Fußball-Regionalliga : Das Bewerbungsschreiben von Rudi Zedi

Straelen Fußball-Regionalliga: Nach dem respektablen 0:0 des SV Straelen beim Titelaspiranten RW Oberhausen spricht einiges dafür, dass nach der Beurlaubung von Trainer Benedict Weeks der Sportliche Leiter etwas länger auf der Bank sitzt.

„Die Jungs werden abends jeden einzelnen Knochen spüren. Die Punkte, die man mit Leidenschaft holt, tun immer weh“, sagte Zedi nach dem Spiel und sprach der Mannschaft ein Riesenlob für ihre Leistung aus. Der SV Straelen hielt sich konsequent an die Marschroute, die der Coach im Vorfeld ausgegeben hatte: Die Räume konsequent eng machen, den Favoriten gar nicht erst ins Rollen kommen lassen und mit schnellem Konterspiel den einen oder anderen Nadelstich setzen. „Darauf hatten wir uns vorher schon im Training eingestellt“, so Zedi, der im Vergleich zur Partie in Homberg zwei Änderungen in der Startformation vornahm. Stammkeeper Robin Udegbe war am Samstag Vater geworden und erhielt einen Tag Sonderurlaub. Für ihn stand der 19-jährige Kevin Kratzsch zwischen den Posten. Glody Ngyombo lief im Mittelfeld für Timo Mehlich auf.

Der Tabellendritte aus Oberhausen erwischte einen guten Start. Bereits nach vier Minuten verhinderte Kratzsch den frühen Rückstand, als er einen Schuss von RWO-Torjäger Sven Kreyer mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkte. Die Hausherren blieben zunächst die spielbestimmende Mannschaft, ohne sich dabei klare Tormöglichkeiten zu erspielen. Wenn es bei den Gästen mal gefährlich nach vorne ging, dann meistens über die linke Seite mit Toshiaki Miyamoto und Irwin Pfeiffer. Auch Mittelstürmer Cagatay Kader, der immer wieder auf den Flügel auswich, hatte einige gute Szenen. Um ein Haar wären die Gäste kurz vor der Pause sogar in Führung gegangen. Pfeiffer lief in der 40. Minute auf RWO-Torhüter Justin Heekeren zu. Sein Abschluss verfehlte das Ziel nur um Zentimeter.

In der Folgezeit befreiten sich die Gäste, die einen sehr disziplinierten Eindruck machten, wieder aus der anfänglichen Umklammerung. Und der SV Straelen sorgte das eine oder andere Mal für Gefahr im gegnerischen Strafraum. Kaders Pass auf den einschussbereiten Ole Päffgen wurde in der 64. Minute von Heekeren so gerade noch abgefangen. Fünf Minuten später flankte Miyamoto auf Gianluca Rizzo, dessen Kopfball aus Nahdistanz über das Tor flog. In den Schlussminuten packte der Favorit die Brechstange aus. Unterstützt von den 60 mitgereisten Straelener Fans, denen Hermann Tecklenburg Fahrt und Eintrittskarten spendiert hatte, überstanden die Gäste mit etwas Glück und viel Geschick auch diese schwierige Phase. In der Nachspielzeit hätte der SV Straelen seine gute Leistung beinahe sogar mit einem Auswärtssieg gekrönt. Lunga lief alleine auf das Gäste-Tor zu, scheiterte aber an Heekeren. „In einigen Situationen hatten wir auch Glück, dass wir kein Tor reinkriegen und das Spiel sogar verlieren“, sagte RWO-Trainer Mike Terranova anschließend.