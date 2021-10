Handball : SV Straelen nimmt nächste Hürde und ist jetzt Tabellenzweiter

Straelen Handball-Oberliga der Frauen: Die Mannschaft um Trainer Thomas Floeth feiert mit dem 25:20 beim TV Biefang bereits den dritten Sieg in Serie.

(terh) Straelens Oberliga-Handballerinnen bleiben ihrer Linie treu. Auch in Oberhausen standen sie vom Anpfiff an mit dem Fuß auf dem Gaspedal, überrumpelten einen zu Beginn etwas hilflos wirkenden TV Biefang mit ebenso ansehnlichem wie erfolgreichen Tempospiel. „Nachdem wir uns in der Abwehr sortiert hatten, lief es richtig gut. Den Spielerinnen ist es erneut gelungen, vom Start weg an ihre Leistungsgrenze zu gehen“, sagte SVS-Coach Thomas Floeth, der sich über eine herausragende Anfangsphase freuen durfte.