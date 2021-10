Fußball-Bezirksliga : SV Walbeck holt Punkt beim Angstgegner

Sezai Kezer erzielte die Führung für den FC Kleve II. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der 1. FC Kleve II vergibt beim 1:1 gute Chancen und verspielt nach einer Gelb-Roten Karte für den Walbecker Phillip Pasch in Überzahl die Führung.

Von Klaus Schopmans

Erstmals seit 14 Jahren hat der SV Walbeck wieder einmal etwas Zählbares aus Kleve mitgebracht. 2007 spielten beide Teams noch in der Fußball-Landesliga, Walbeck feierte seinerzeit am Bresserberg einen 5:0-Auswärtssieg. Nach einer langen Niederlagen-Serie reichte es am Sonntag für den abstiegsgefährdeten Bezirksligisten immerhin zu einem 1:1 (0:0) beim FC Kleve II.

Dieses Ergebnis ist umso höher zu bewerten, weil die Gäste in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielten und mit diesem Handicap den Ausgleich schafften. Die erste gute Möglichkeit hatten die Walbecker in der 14. Minute, als der Klever Keeper Jonas Holzum einen Schuss von Aaron Wilmsen entschärfte. Auf der anderen Seite wurde es kurz darauf ebenfalls erstmals gefährlich, als Luca Wiens nach Vorarbeit von Yannick Wild nur die Latte traf. Einmal noch kamen die Gäste in Person von Markus van Leuven gefährlich vor das Klever Tor, ehe die Rot-Blauen das Geschehen an sich rissen. In der 38. Minute schickte Marten Albrecht Sezai Kezer auf die Reise. Dieser umspielte Walbecks Keeper Gerome Hortz und schoss zum 1:0 ein. Kurz vor dem Wechsel verpasste Wiens das 2:0.

Zehn Minuten nach der Pause sah Walbecks Phillip Pasch nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl gelang den Gästen in der 70. Minute der Ausgleich. Hendrik Pastoors setzte Marcel Giesen in Szene, der trocken zum 1:1 abschloss. Der 1. FC Kleve II besaß zwar in der Schlussphase noch die eine oder andere Gelegenheit. Doch der SV Walbeck kämpfte verbissen und brachte das Ergebnis mit der nötigen Entschlossenheit über die Zeit.

„Wir haben uns den Punkt verdient. Allerdings haben wir weitere Ausfälle zu beklagen“, sagte Walbecks Trainer Stefan Poetters. Unzufrieden war Kleves Coach Lukas Nakielski: „Wenn man seine Chancen nicht nutzt, reicht es am Ende eben nicht. Wir haben eine ordentliche erste Hälfte gespielt. Walbeck hat sehr viel Kampf und Laufbereitschaft an den Tag gelegt und ist dafür belohnt worden.“