Fußball-Bezirksliga : SV Rindern verpasst möglichen Sieg

Kleve Die Mannschaft ist beim 1:1 im Heimspiel gegen die DJK Twisteden vor allem in der zweiten Hälfte das klar überlegene Team. „Wir hätten uns über eine Niederlage nicht beklagen können“, sagt DJK-Trainer Markus Hierling.

Der SV Rindern und die DJK Twisteden sind am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga im dritten Spiel in Folge ohne Sieg geblieben. Die beiden Teams trennten sich mit 1:1 (0:1), womit allerdings nur eine Mannschaft richtig gut leben konnte. Die DJK konnte das Remis zweifelsohne als Punktgewinn verbuchen. Der Gastgeber nicht. Denn der SV Rindern war vor allem in der zweiten Hälfte deutlich überlegen, machte aber viel zu wenig aus den gefühlten 85 Prozent Ballbesitz, die er hatte.