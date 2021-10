Handball : TV Aldekerk verliert das Spitzenspiel

Roman Grützner (r.), der in dieser Szene hart attackiert wird, musste später mit Verdacht auf Nasenbeinbruch die Halle verlassen. Foto: Heinz Spütz

Kerken Handball-Regionalliga: Die Mannschaft um Trainer Nils Wallrath unterliegt beim Topfavoriten und neuen Tabellenführer TV Korschenbroich mit 27:33 und kassiert damit die erste Saisonniederlage. Roman Grützner verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Die Tabellenführung des TV Aldekerk in der Handball-Regionalliga Nordrhein währte gerade einmal acht Tage. Im Spitzenspiel beim TV Korschenbroich konnte die Mannschaft von ATV-Trainer Nils Wallrath nicht an die zuletzt gezeigte herausragende Form anknüpfen und verlor am Ende deutlich mit 27:33 (16:16). Mit dem Sieg übernahm der TV Korschenbroich den Platz an der Sonne; der ATV steht mit einem Punkt Rückstand auf das Spitzen-Quartett auf Rang fünf in Lauerstellung.

Die Enttäuschung im Aldekerker Lager war groß, Mimik und Körperhaltung der Spieler sprachen Bände. Kurz nach dem Abpfiff begann die Ursachenforschung für die Niederlage. Marcel Görden, der jahrelang professionell Handball gespielt hat, fasste die Partie so zusammen: „In den letzten Spielen waren wir nahe dran an unserem Leistungsmaximum. Und dann kann man auch mal einen schwächeren Tag erwischen. Über Sieg und Niederlage haben heute die Torwartleistungen, die Anzahl der technischen Fehler und die besser besetzte Bank entschieden.“

Zu einem sehr ähnlichen Fazit kam Nils Wallrath: „Meine Güte, ja, wir haben heute ein Spiel verloren, aber mehr auch nicht. Deshalb kann ich meiner Mannschaft keine Vorwürfe machen. Wir gewinnen zusammen und verlieren zusammen.“ Seine Jungs hätten sich in einer Situation befunden, die sie so noch nicht kannten. Zum einen waren sie als Tabellenführer in die Partie gegangen und somit in der Rolle des Gejagten. Außerdem hatte der Gastgeber nach der Niederlage in Aachen noch etwas gutzumachen und war vor heimischer Kulisse besonders motiviert. „Dabei darf man nicht vergessen, dass der TV Korschenbroich in meinen Augen die spielstärkste Mannschaft der Liga ist“, sagte Wallrath.

Die Partie begann für die Grün-Weißen mit einem Schock, als Kapitän Jonas Mumme nach einer rüden Attacke von Steffen Brinkhues behandelt werden musste und danach nur noch sporadisch eingesetzt werden konnte. Dennoch erwischte der TV Aldekerk den besseren Start. In der zehnten Minute brachte Thomas Jentjens seine Mannschaft mit 6:3 in Führung. Es folgte eine Phase mit mangelnder Konzentration bei den Abschlüssen und im Spielaufbau. Der TV Korschenbroich ließ sich nicht zweimal bitten und ging mit einem 4:0-Lauf erstmals in Führung gingen.

Die Teams lieferten sich nun eine Ergebnis-Rallye. Permanent wechselte die Führung, beim Stand von 16:16 wurden die Seiten gewechselt. Bis zur 40. Minute erlebten die Zuschauer eine enge Partie, deren Ausgang völlig offen schien. Doch innerhalb von nur fünf Minuten verschaffte sich der Gastgeber eine 25:20-Führung und sorgte damit für die Vorentscheidung. Dem Aldekerker Spiel fehlte diesmal ganz einfach die Leichtigkeit, zudem hatte der Korschenbroicher Torwart Max Jäger zwischenzeitlich seinen Kasten vernagelt. Die ohnehin angespannte Personalsituation verschlechterte sich weiter, als Roman Grützner mit Verdacht auf Nasenbeinfraktur die Halle verlassen musste.

Die Truppe von TVK-Trainer Dirk Wolf ließ sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen und gewann am Ende recht deutlich gegen einen TV Aldekerk, dem zum Schluss spürbar die Puste ausging. „Wir haben hervorragende Spieler im Rückraum. Das hat in den Spieln vorher wunderbar geklappt. Aber wenn einer von ihnen mal einen schlechten Tag erwischt, was immer mal möglich ist, wird die Leistung seiner Kollegen automatisch schwächer. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Mannschaft. Da fehlt es mir momentan an Alternativen auf der Bank“, stellte Wallrath fest. „Wir hatten im Angriff ganz einfach die spielerisch besseren Antworten auf Lager. Außerdem hat unser Torwart eine starke Leistung geliefert und diesmal den Unterschied gemacht“, sagte sein Korschenbroicher Kollege Dirk Wolf.