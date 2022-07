Skaterhockey : Crash Eagles Kaarst feiern wichtigen Auswärtssieg

Kaarst Ein überragendes erstes Drittel der von Marcus Drücker trainierten Crash Eagles war die Grundlage für den verdienten 10:5-Sieg in Augsburg

(nokn) Ein überragendes erstes Drittel der Crash Eagles Kaarst in der Skaterhockey-Bundesliga war die Grundlage für den verdienten 10:5-Sieg in Augsburg .

Trainer Marcus Drücker standen drei Reihen und zwei Torhüter zur Verfügung, obwohl sechs Stammspieler fehlten. Aidan Guskov aus der zweiten Mannschaft und Bennet Otten Juniorenteam füllten den Kader auf. Beide konnten bei ihrem Auftritt überzeugen. Die Crash Eagles legten durch den Treffer von Torgarant Timo Dietrich in der zweiten Minute einen Blitzstart hin. Max Nies glich in der achten Minute jedoch wieder aus, ehe die Gala der Adler begann: Mit fünf Toren in acht Minuten zogen sie im ersten Drittel mit 6:1 davon. Dominick Thum, Moritz Otten, Aidan Guskov, Jakob Matzken und Andre Ehlert waren die Torschützen der Schwarz-Gelben. Im zweiten Drittel konnte Felix Vogt für Augsburg auf 2:6 (22. Minute) verkürzen, ehe Moritz Otten den alten Abstand wieder herstellte (28.). Timo Dietrich (29.) erhöhte dann auf 8:2. Max Nies (37./38.) brachte die Hausherren mit einem Doppelpack auf vier Tore ran, jedoch sorgte Aidan Guskov (40.) mit seinem Tor für den 9:4-Pausenstand. Der Kaarster Schlussmann Daniel Taylor Schneider hielt den TVA mit seinen Paraden auf Abstand. Im letzten Drittel war dann Felix Wuschech (50.) zur Stelle und traf in Unterzahl zum 10:4. Simon Arzt (51.) erzielte den letzten Treffer der Partie. Danach ließ der Tabellendritte nichts mehr anbrennen und sicherte sich den verdienten 10:5-Auswärtssieg in der Fuggerstadt. Das starke erste Drittel war ausschlaggebend für den Erfolg, der die Adler weiter von der Tabellenspitze träumen lässt.