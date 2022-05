Selbsthilfe bei Migräne : Gemeinsam gegen den höllischen Kopfschmerz

Beim Paritätischen an der Nassauerstraße 1 in Kleve treffen sich viele Selbsthilfegruppen. Zum Beispiel die für Migränepatienten, die es schon seit 15 Jahren gibt. Das Foto zeigt Angela de Bortoli (links) und Carolyn Kempers. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Die Selbsthilfegruppe MigräneLiga Kleve feiert am 13. Mai ihr 15jähriges Bestehen. Große Fortschritte bei der Behandlung der Erkrankung machen Betroffenen Hoffnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Thimm

Wer den Kopfschmerz, der Betroffene für drei bis vier Tage lahmlegen und in höchstem Maße quälen kann, nicht kennt, nimmt ihn entweder nicht ernst oder zeigt sich sehr betroffen, wenn Patienten davon berichten. „In den letzten Jahren hat sich viel bewegt in der Erforschung der Migräne. Auch die Öffentlichkeit weiß inzwischen mehr über diese schwere neurologische Erkrankung“, sagt Angela de Bortoli, die vor genau 15 Jahren die Selbsthilfegruppe MigräneLiga Kleve gründete.

Das Anliegen der Initiatorin war und ist es dabei, zum einen Betroffene durch Austausch und Gespräche emotional aufzufangen und zum anderen die breite Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass Migräne eben kein banaler Kopfschmerz ist, sondern eine ernst zu nehmende Erkrankung, die das Leben nachhaltig beeinträchtigen kann. Das Jubiläum feiert die Selbsthilfegruppe am 13. Mai im Kolpinghaus Kleve.

Zum Programm gehören verschiedene Fachvorträge von Migräne-Experten: Christoph Baumsteiger, Chefarzt der Neurologie und Klinischen Neurophysiologie in der Föhrenbachklinik in Bedburg-Hau, wird über Neues in der Migräne-Therapie berichten. Der Klever Gynäkologe Andreas Kopp von der Praxisklinik Rhein-Waal wird die Zusammenhänge zwischen Hormonen und Migräne thematisieren. Auch Kinder können bereits Migräne bekommen, darüber wird der Klever Kinderarzt Wolfgang Brüninghaus sprechen.

Die Frage, was die alternative Heilkunde für Migräne-Patienten zu bieten hat, wird der Heilpraktiker Reinhard Hellmund beantworten. Dabei geht es zum Beispiel um Akupunktur und Sauerstofftherapie. Hellmund ist gleichzeitig Angela de Bortolis Stellvertreter innerhalb der Selbsthilfegruppe. Die Gründerin der Gruppe weiß aus eigener Erfahrung, was Migräne ist. Sie ist seit Gründung der MigräneLiga Deutschland 1993 Mitglied in dieser bundesweiten Vereinigung. Wie sie erzählt, hat sie sich dadurch immer über die neuesten Forschungen bei der Migräne-Behandlung informieren und dies an die Gruppenteilnehmer weitergeben können.

Besonders habe de Bortoli bei der Gründung der Gruppe die verbreitete Unwissenheit von Ärzten bewegt, sich aktiv zu engagieren. Sie nennt es die „Diaspora am Niederrhein“. Sie berichtet: „69 Prozent der Ärzte schicken Migränepatienten zum Orthopäden. Wir als Gruppe haben hier in der Region erreicht, dass alle Ärzte uns gut kennen.“ Inzwischen, betont sie, bestehe insgesamt ein guter Wissensstand unter allen Medizinern zum Thema Migräne.

Die intensive medizinische Forschung der letzten Jahre habe zu einem „Quantensprung“ geführt. Insbesondere die sogenannte „Migräne-Spritze“ sei revolutionär und konnte angeregt werden durch die RNA-Forschung zum Corona-Impfstoff. Hierzu wird es bei der Jubiläumsveranstaltung im Kolpinghaus noch mehr Informationen geben. De Bortoli freut sich, dass ihre Selbsthilfegruppe schon so lange besteht. Carolyn Kempers vom Selbsthilfebüro des Paritätischen Vereins Kleve, der als Träger der Selbsthilfegruppe fungiert, bestätigt, es sei „nicht selbstverständlich“, dass eine Gruppe so lange aktiv bleibt. „Am Anfang gab es viel Zulauf“, so de Bortoli, aber vor etwa zehn Jahren sei eine Ermüdung eingetreten.

Dann habe sie ihre Öffentlichkeitsarbeit verstärkt, Interviews gegeben und Informationsstände durchgeführt. In der Corona-Lockdown-Phase sei der Kontakt nicht abgerissen, habe sich intensiviert durch Einzelbegegnungen und Whatsapp-Kommunikation. „Gerade in der Pandemie fühlten sich viele Migränepatienten allein gelassen“, sagt sie. Mit dem Erreichen ihrer Ziele sei sie derzeit zufrieden, viele Frauen, die sie begleitet, hätten deutlich weniger Anfälle. Von den Paritätischen Verbänden, den Ärzten und den Apotheken werde sie gut unterstützt.

Im Anschluss an die sicherlich interessanten und erkenntnisreichen Fachvorträge bei der Jubiläumsfeier hofft die Initiatorin auf einen regen Austausch auch zwischen Vertretern anderer Selbsthilfegruppen aus anderen medizinischen Bereichen beim zwanglosen „Get together“.

Die Selbsthilfegruppe MigräneLiga Kleve feiert ihr 15jähriges Bestehen am Freitag, 13. Mai, im Kolpinghaus Kleve, Kolpingstraße 11. Beginn ist um 17 Uhr, das Ende der Veranstaltung ist für circa 20.30 Uhr geplant.