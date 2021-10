Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen spielt beim Dauerbrenner

„Der VfL Bochum hat eine Truppe, die mit sehr viel individueller Qualität gespickt ist“, sagt VfR-Coach Sandro Scuderi. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft ist an diesem Sonntag beim VfL Bochum zu Gast, der seit nunmehr sechs Jahren in der Regionalliga antritt und mit viel Rückenwind in das Duell gehen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Wenn Sandro Scuderi, Trainer des Frauenfußball-Regionalligisten VfR Warbeyen, über bevorstehende Spiele seiner Mannschaft spricht, versucht er gar nicht erst, die Freude, die ihm innewohnt, zu verstecken. Namhafte Gegner und ein reibungsloser Spielbetrieb ohne lange Unterbrechungen sind eben gut fürs Gemüt.

„Im letzten Jahr hatten wir nur fünf Spiele. Nun freuen wir uns über jede weitere Partie, in der wir unser Können, unser Engagement zeigen können“, sagt der VfR-Coach. Das ist auch gegen den kommenden Gegner gefragt. Am Sonntag, 15 Uhr, erwartet den VfR Warbeyen eine schwierige Aufgabe. Die Mannschaft fährt zum Regionalliga-Dauerbrenner VfL Bochum. Seit dem Abstieg aus der Zweiten Bundesliga im Jahr 2015 spielt der VfL ununterbrochen in Deutschlands dritthöchster Frauen-Spielklasse.

Sandro Scuderi weiß um die Schwere der Aufgabe. „Der VfL Bochum hat eine Truppe, die mit sehr viel individueller Qualität gespickt ist. Da wollen wir mit mannschaftlicher Geschlossenheit gegenhalten und von der ersten Sekunde an alles geben. Denn nur so können wir in dieser Liga bestehen“, sagt der Warbeyener Coach.