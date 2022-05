Handball : C-Jugend der Turnerschaft ist Westdeutscher Vizemeister

St. Tönis Die Handballerinnen der C-Jugend verlieren erst im Endspiel gegen den HSV Gräfrath mit 18:19. Die Vizemeisterschaft ist ein großer Erfolg und spricht für die Nachwuchsarbeit der Turnerschaft St. Tönis.

(maha) Die weibliche C-Jugend der Turnerschaft St. Tönis ist Westdeutscher Vizemeister im Handball. Beim Final Four in der Friedrich-Ebert-Halle im westfälischen Ahlen setzte sich das Team im Halbfinale mit 27:22 gegen Borussia Dortmund durch. Im Finale traf es auf den HSV Solingen-Gräfrath. Dort musste die Mannschaft von Daria Komander ab der 12. Minute auf Eva Manthei, die im Halbfinale elf Tore erzielen konnte, aufgrund einer roten Karte verzichten. Zur Halbzeit führte die Turnerschaft dennoch mit 9:7. Die Solingerinnen drehten die Begegnung aber in der zweiten Halbzeit. Am Ende haben die Gräfratherinnen das Quäntchen Glück mehr auf ihrer Seite und gewinnen die Begegnung mit 19:18 und sicherten sich so die Westdeutsche Meisterschaft. Die Vizemeisterschaft ist für den St. Töniser Nachwuchs dennoch ein Riesenerfolg.