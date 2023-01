Lohn für gute Nachwuchsarbeit Goch freut sich auf die Titelkämpfe im Volleyball

Aber ein Besuch der Vorrundenspiele am Samstag, 25. März, und der entscheidenden Partien am Sonntag, 26. März, sei einem Livestream auf jeden Fall vorzuziehen, so Wetzold. „Das wird in der Halle voll, laut und ganz spannend. Wir hoffen auf viele Zuschauer nicht nur aus Goch.“ Immerhin werden die zwölf besten U-20-Teams aus Nordrhein-Westfalen in Goch ans Netz gehen. Und nach den Halbfinal-Partien am Sonntag wird klar sein, wer als Endspiel-Teilnehmer die Tickets zur Deutschen Meisterschaften gelöst hat.