Dokumentation über die Renovierung Das zeigt die Film-Reihe über das Fünf-Ringe-Haus

Die Fassade sieht aus wie ehedem – niederrheinischer Backstein, rot-grüne Jalousien, ein typisch spätgotischer Giebel. In Goch gibt es nur eine einzige solche Fassade, sie gehört zum Fünf-Ringe-Haus, dem ganzen Stolz der Stadt, die die meisten anderen Baudenkmäler im Krieg eingebüßt hat. Doch während von vorne das alte Patrizierhaus, um 1550 für eine Kaufmannsfamilie errichtet, unverändert wirkt, ist von innen jetzt alles ganz anders. In den vergangenen Jahren wurde das prächtigste Haus am Gocher Markt erst gesichert, dann von Grund auf saniert und auf seine neuen Aufgaben vorbereitet. Jetzt ist alles so gut wie fertig, es fehlt im Wesentlichen nur noch die Möblierung. Wer sich ein Bild von der (fast) aktuellen Optik machen will, kann den jüngsten Film von GochTV betrachten. Das Film-Team um Armin Walter hat alle Schritte der Instandsetzung dokumentiert. Fünf Folgen sind im Internet abzurufen, eine sechste wird noch folgen.