Fußball in den Niederlanden De Treffers aus Groesbeek sorgen im Pokal für Furore

Mitte der 2010er-Jahre wagte sich der römisch-katholische Klub Achilles gar in den niederländischen Profifußball vor. Von dort verabschiedeten sich die Schwarz-Weißen aber zügig wieder, mittlerweile sind sie nur noch in der sechsthöchsten Spielklasse unterwegs. Finanziell hatte man sich übernommen, die Mitglieder waren tief zerstritten, Interna landeten in der Öffentlichkeit und vor Gericht. Eine Fernseh-Dokumentation zeichnete das Chaos später nach.