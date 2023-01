Im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter holt weiteren Spieler aus Argentinien

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter setzt im Kampf um den Klassenerhalt neben Torjäger Pedro Cejas, der sich derzeit in seiner Heimat mit Einzeltraining auf den Rest der Saison vorbereitet und in den nächsten Tagen in Kalkar erwartet wird, auf einen weiteren argentinischen Spieler. Der Klub will den 20-jährigen Facundo Giangrave, der am Dienstagabend bei der 0:2-Niederlage im Test beim Oberligisten SC St. Tönis erneut als Gastspieler eingesetzt wurde, verpflichten. Cejas hatte seinen Landsmann zur SV Hö.-Nie. vermittelt. Die beiden Kicker aus dem Land des Weltmeisters hoffen, dass sie sich in Europa den Traum von einer Karriere als Profi erfüllen können.