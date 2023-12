Skaterhockey Crash Eagles Kaarst greifen nach nächstem DM-Titel

„Die kontinuierliche Nachwuchsarbeit ist ein hartes Stück Arbeit und bedeutet viel Aufwand auf und neben dem Feld“, sagt Eagles-Vorsitzender Georg Otten, der angesichts der Erfolgsgeschichte des Vereins in der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel haben die Herren in den vergangenen Jahren sechsmal von sieben Möglichkeiten den Einzug ins DM-Finale geschafft, trotz allem von diesem Weg überzeugt ist. In Max Drücker, Dean Jacobs, Bennet Otten und Nico Scholten sammelten beispielsweise vier U19-Junioren schon Erfahrungen in der Bundesliga-Truppe. Hinzu kamen Lennox Gerigk und Moritz Nowak, die schon in der Zweitliga-Truppe der Crash Eagles zum Einsatz kamen. „Es geht darum, die Jungs behutsam an höhere Aufgaben heranzuführen“, erklärt Georg Otten. Und die Fortschritte, die die Youngsters bei den Männern machen, wirken sich wiederum positiv auf die Leistungen der U19-Mannschaft aus. 2021 hatte Kaarst zuletzt die DM-Endrunde ausgerichtet und den Heimvorteil zum Titelgewinn genutzt, voriges Jahr folgte in Velbert die Wiederholung. Ende September konnten die Eagles-Junioren dann erneut ihre Ausnahmestellung in Deutschland mit dem Pokalsieg gegen den IHC Atting untermauern. Vor zwei Wochen gelang der Mannschaft von Trainer Marcus Drücker, voriges Jahr noch mit den Männern Meister, zudem der Gewinn der NRW-Meisterschaft und die Qualifikation für die Endrunde in heimischer Halle. Es ist also keine Überraschung, wenn Georg Otten sagt: „Wir gehen wieder als Favorit in das Turnier. Dabei spielt sicher auch der Heimvorteil eine Rolle.“ Dahinter Reihen sich der IHC Atting aus Bayern und der Lokalrivale Düsseldorf Rams ein. Des Weiteren sind noch Vertreter aus Niedersachsen, Hamburg und Berlin mit von der Partie.