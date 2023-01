Fußball-Oberliga Ex-Spieler des 1. FC Kleve ist in seiner Heimat ein Star

Zuvor war Michael James den Heijer bei NEC Nimwegen in den Niederlanden aktiv, wo er auch lebte und in der Gastronomie arbeitete. In der Studentenstadt aber kam er – etwa unter dem deutschen Trainer Peter Hyballa – nur sporadisch bei NEC zum Einsatz. In der Saison 2019/2020 lief den Heijer deshalb in der fünfthöchsten Spielklasse der Niederlande für den SV DFS Opheusden auf, ehe er sich dem deutschen Oberligisten anschloss.