Tennis-Winterhallenrunde Warum die Mission Aufstieg des Uedemer TC gefährdet ist

Beim Erfolg in Oberhausen konnte der Ligaprimus mit nur drei Akteuren antreten, weil Philipp Zita erkrankt passen musste. Ein Ersatz stand nicht zur Verfügung, da einige Akteure ohnehin schon aus den unterschiedlichsten Gründen ausfallen, was die Mission Aufstieg letztendlich in Gefahr bringen könnte. „Stand heute können wir für die nächste Begegnung in Burscheid sogar nur mit zwei Spielern planen. Doch zum Glück haben wir bis dahin ja noch ein wenig Zeit“, sagt der Uedemer Mannschaftsführer Andrej Nitsche. Die Partie wird erst am 11. Februar über die Bühne gehen. Die Hoffnung lebt somit beim Uedemer TC, dass sich die personelle Lage bis dahin etwas entspannt.