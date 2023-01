Niederlage im Top-Spiel Die Serie der SV Bedburg-Hau ist gerissen

Beeindruckt war Wetzold dann davon, wie sich seine Mannschaft in den zwei folgenden Sätzen präsentierte. „Da waren wir in allen Elementen, besonders in der Abwehr, signifikant besser. In Satz vier waren wir so richtig stark und haben so gespielt, wie ich mir das als Trainer wünsche“, sagte er. Angeführt vom am Netz sehr starken Mittelblocker Jonas Peters gelang den Volleys mit Satzgewinnen von 25:21 und 25:16 völlig verdient der 2:2-Ausgleich. Doch ab dem Stand von 5:5 im Tiebreak riss der Faden, es ging bis zum 7:15 nichts mehr. Tröstlich war danach nur, dass zumindest ein Punkt gewonnen worden war.