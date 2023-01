Fußball-Niederrheinpokal Pokal-Highlights für den 1. FC Kleve

Auch den von Henrik Hommels trainierten A-Junioren des 1. FC Kleve hat die Auslosung ein echtes Schwergewicht beschert. Der Grenzlandligist trifft auf die SG Unterrath, Tabellenführer der Niederrheinliga. Die Partie, die auf dem Kunstrasen am Klever Bresserberg ausgetragen wird, steigt am Samstag um 17 Uhr. Der Gegner aus Düsseldorf hat in der Niederrheinliga bisher nur eines seiner neun Spiele verloren und führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor dem Wuppertaler SV an. Man spiele zwar gegen einen sehr guten Gegner, fühle sich in der Rolle des Underdogs jedoch äußerst wohl, sagt FC-Trainer Hommels. „Wir sind alle sehr motiviert. Von der Strategie her wird es ein einfaches Spiel für uns, auf das wir uns sehr freuen“, so Hommels.