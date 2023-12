Volleyball-Verbandsliga Ein herber Rückschlag im Abstiegskampf für die SV Bedburg-Hau

Nach einer in drei Sätzen oft umkämpften Partie gab es zum Jahresende für die Frauen der SV Bedburg-Hau eine schmerzliche Niederlage beim Werdener TB. „Irgendwie war es für uns schon ein Spiel der verschenkten Chancen“, sagte Petra Stockhorst, Trainerin des Neulings in der Verbandsliga. Lange hatte ihr Team den ersten Satz offen gehalten, den Werden mit 25:23 gewann. „Zwei unglückliche Entscheidungen der Schiedsrichter gegen uns sind bei einem engen Satzausgang mit am Ende nur zwei Punkten Unterschied schon ärgerlich“, so Stockhorst.