Das Top-Spiel der Fußball-Bezirksliga Viktoria Goch büßt Tabellenführung an den SV Budberg ein

Viktoria Goch hat am Freitagabend vor einer bemerkenswerten Kulisse das Top-Spiel in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Budberg mit 0:1 (0:1) verloren und damit wohl auch alle Chancen auf die Meisterschaft eingebüßt. Der Gastgeber musste nach der Niederlage vor 1800 Zuschauern im Hubert-Houben-Stadion die Tabellenführung an den Gegner abgeben, der im Titelrennen jetzt alle Trümpfe in der Hand hat. Die Budberger Spieler und Verantwortlichen feierten den Erfolg mit ihren rund 700 mitgereisten Fans noch lange nach dem Abpfiff.