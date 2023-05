2:0-Erfolg beim VfB Homberg C-Junioren des 1. FC Kleve bleiben in der Niederrheinliga

Interimstrainer Andreas Krznar nahm die tabellarisch bedeutungslose Niederlage gelassen hin. „Am Ende haben wir trotz einer richtig guten Leistung in der ersten Halbzeit zurecht verloren. Leider haben wir in Durchgang eins so viel Kraft aufgebraucht, dass uns nach der Pause die entscheidenden Körner gefehlt haben“, sagte Krznar. Der VfR Warbeyen tritt nun am kommenden Samstag, 15 Uhr, in seinem vorerst letzten Spiel in der Regionalliga beim SV Fortuna Freudenberg an.