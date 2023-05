Der Saison-Endspurt So stehen die Chancen des 1. FC Kleve im Abstiegskampf

Das Restprogramm Am Freitagabend, 19.30 Uhr, tritt der 1. FC Kleve bei der Sport- und Spielvereinigung Velbert an, die bereits als Meister feststeht. Zudem geht es in der heimischen Eroglu-Arena noch gegen den Tabellenzehnten TSV Meerbusch und den Dritten ETB Schwarz-Weiß Essen. Auswärts warten Partien gegen den Zweiten VfB Hilden und den VfB Homberg. Klar ist also: Das Restprogramm des 1. FC Kleve ist hart. Ein Vorteil könnte sein, dass es für einige Spitzenteams in den kommenden Wochen außer ums Prestige nur noch um wenig geht.