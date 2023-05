5:4 gegen den Angermunder TC Der Uedemer TC ist wohl schon am Ziel

Die Damen 30 des TC Grün-Weiß Reichswalde sind in der Ersten Verbandsliga mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Der Neuling hatte beim TV Vennikel, Absteiger aus der Niederrheinliga, mit 3:6 das Nachsehen. Für Kapitänin Karen Jenisch war dies allerdings kein Beinbruch. „Wir haben gegen einen starken Gegner gezeigt, dass wir auf jeden Fall in der höheren Liga mithalten können. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir das Ziel Klassenerhalt erreichen können, zumal wahrscheinlich schon ein Sieg reicht, um das zu schaffen“, sagte sie.