Fußball-Bezirksliga Die beiden Absteiger bieten ein Spektakel

„In der ersten Halbzeit ist fast gar nichts passiert. Das war ein schwaches Spiel von beiden Seiten“, sagte Pfalzdorfs Teammanager Gilbert Wehmen. In der 61. Minute brach der Aldekerker Stefan Herrschaft schließlich den Bann, als er nach einem Freistoß von Paul Pütz zum 1:0 einköpfte. Die Alemannia antwortete schnell: Erst erzielte Ben Strodt nach einer Ecke seines Bruders Tom den Ausgleich (66.), dann setzte Dominik van Baal zum Sololauf an und vollendete zum 2:1 (67.). Neun Minuten später stellte Paul Schramm nach einem Pfalzdorfer Ballverlust im Mittelfeld auf 2:2. Doch das muntere Toreschießen hatte noch kein Ende. In der 82. Minute durfte van Baal seinen zweiten Treffer bejubeln. Eine Flanke von Ben Strodt hatte er per Kopf im Aldekerker Tor untergebracht.