Der letzte Spieltag in der Fußball-Landesliga Abstiegs-Finale für die Sportfreunde Broekhuysen

Sebastian Clarke, Spielertrainer der Sportfreunde Broekhuysen, will sich erst gar nicht allzu lange mit all den Rechenspielen beschäftigen, die seinem Team am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga bescheren würden. Clarke und seine Akteure wollen sich auf niemanden verlassen außer auf sich selbst. „Wir müssen gewinnen. Und dann werden wir sehen, ob es gereicht hat“, sagt er vor der Partie am Sonntag, 15.30 Uhr, bei der DJK SF Lowick.