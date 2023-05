Verstärkung aus der Oberliga Stürmer Max Fuchs wechselt zu Viktoria Goch

Der 29-jährige Fuchs hatte in der vergangenen Saison als Stammspieler noch maßgeblichen Anteil am Aufstieg des SV Sonsbeck in die Oberliga. Dort ist er in dieser Saison auf 27 Einsätze gekommen, bei denen er drei Treffer erzielte. Doch Fuchs stand lediglich in sechs Partien in der Startelf des Neulings und erhofft sich künftig in Goch wieder mehr Einsatzzeiten.