Die Highlights im Kreis Kleve Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Sportfreunde Broekhuysen II – SV Herongen (Sonntag, 15 Uhr) Die Anhänger der Sportfreunde Broekhuysen haben sich inzwischen daran gewöhnt: Rund um die Sportanlage „Op den Bökel“ ist in dieser Saison Abstiegskampf pur angesagt. Während die Landesliga-Mannschaft am Sonntag in Lowick den Kopf aus der Schlinge ziehen möchte, geht zwei Etagen tiefer für die Reserve das Zitterspiel in die nächste Runde. Dem Team von Trainer Timo Ingenlath bietet sich die große Chance, mit einem Heimsieg erstmals in dieser Saison die Abstiegszone der Kreisliga A zu verlassen. Genau das hat der SV Herongen gerade erst geschafft und wird alles dafür tun, den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. pf