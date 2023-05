Fußball-Bezirksliga Die Fakten zum Top-Spiel bei Viktoria Goch

Die Form Viktoria Goch und der SV Budberg sind seit sieben Spielen ungeschlagen, haben dabei jeweils 17 von 21 möglichen Punkten geholt. Der Spitzenreiter hat dabei zuletzt wieder die Tugenden gezeigt, die ihn in der Hinrunde so stark gemacht haben. Das Team arbeitet mannschaftlich geschlossen in der Defensive. Das wird auch am Freitag gegen den besten Angriff der Liga nötig sein. Der SV Budberg hat in 27 Spielen 93 Treffer erzielt, der Gastgeber immerhin 78. Die Viktoria stellt mit nur 18 Gegentoren die mit Abstand beste Abwehr der Klasse, der Kontrahent hat bislang 35 Treffer kassiert.