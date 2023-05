Zweiter Sieg im zweiten Spiel Teams des TC Rotweiss Emmerich an der Spitze

Die Herren 70 des TC Rotweiss Emmerich haben in der Tennis-Niederrheinliga am Dienstag auch ihre zweite Saisonpartie gewonnen. Die Mannschaft behielt beim ebenfalls mit einem Sieg in die Spielzeit gestarteten Rheydter TV mit 4:2 die Oberhand und hat sich erst einmal an die Tabellenspitze der höchsten Klasse des Verbandes Niederrhein gesetzt. „Wir sind froh, dass uns ein so guter Start gelungen ist, zumal die Aufgabe in Rheydt nicht leicht war“, sagte Mannschaftsführer Manfred Kurth.