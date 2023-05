Fußball-Oberliga 1. FC Kleve beim Meister ohne Chance

Schon nach sechs Minuten waren die Velberter in Führung gegangen: Angreifer Robert Nnaji zog mit Tempo in den Klever Strafraum und schloss unhaltbar ab. In der 17. Minute entschied der Unparteiische nach einem Rückpass für Barth dann auf einen Velberter Freistoß aus drei Metern Entfernung. Max Machtemes stocherte den Ball ins Tor, die Klever Defensive war chancenlos. Timo Mehlich (27.) traf aus dem Rückraum zum 3:0, nach einem Fehler von Mike Terfloth im Spielaufbau schob Nnaji (38.) wiederum zur Vorentscheidung ein. Immerhin: Nach einer feinen Flanke von Luca Thuyl köpfte Danny Rankl (42.) zum 1:4 ein. Trotzdem war die Partie zur Pause gelaufen.