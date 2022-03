Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch verkürzt den Rückstand

Goch Nach dem verdienten 4:1-Erfolg gegen den Lokalrivalen SV Rindern liegt die Mannschaft um Trainer Daniel Beine nur noch drei Punkte hinter Tabellenführer Sportfreunde Broekhuysen.

Tatsächlich standen die Gäste aus dem Klever Ortsteil Rindern anfangs tief in der eigenen Hälfte. Viktoria Goch machte Druck, ohne allzu viele hochkarätige Chancen herauszuspielen. Spannender wurde es dann erst in der zweiten Halbzeit. Nach Vorarbeit von Fabian Weigl konnte Michel Wesendonk (54.) aus wenigen Metern zum 1:0 treffen. „Das war natürlich auch der richtige Augenblick für das 1:0, danach lief es deutlich besser für uns“, sagte Beine, der wieder auf den genesenen Angreifer Jan-Luca Geurtz setzen konnte. Der 26-Jährige war zuletzt monatelang verletzt ausgefallen.

Nach 63 Minuten kam der Gocher, der zuvor für den Landesligisten SV Sonsbeck und den Oberligisten 1. FC Kleve gekickt hatte, für Marius Alt in die Partie. Gleich drei Treffer legte er in der Folge auf. Nach 75 Minuten sorgte Angreifer Levon Kürkciyan für das 2:0. In der Schlussphase konterte die Viktoria den SV Rindern geschickt aus. Kürkciyan (84.) tauchte frei vor Rinderns Torwart auf und überwand Lukas Wichert mit einem sehenswerten Lupfer. Kosovar Demiri (90.) gelang mit einem Schuss von der Strafraumkante aus das 4:0, Rinderns Philipp Roosen gelang anschließend noch der Ehrentreffer.

„Rindern ist sehr defensiv angetreten, sie standen mit zehn Mann in der eigenen Hälfte. Dennoch haben wir es gut gemacht“, sagte Daniel Beine, dessen Team weiterhin auf Tabellenplatz zwei steht. Der SV Rindern war nach der Niederlage bedient. „Es wäre für uns durchaus mehr drin gewesen. Wir haben es insbesondere in der ersten Halbzeit gut gemacht, wir waren drin im Spiel“, sagte Trainer Christian Roeskens, der mehrere Ausfälle kompensieren musste. Angreifer Philipp Roosen hätte kurz nach dem Seitenwechsel sogar noch für die Führung der Gäste sorgen können, die mit 28 Punkten weiterhin auf Tabellenplatz fünf stehen. Doch er verpasste knapp. In der Folge traten die Gocher vor dem gegnerischen Tor eiskalt im Stile eines Titelaspiranten auf. „Punkte gegen einen Gegner wie Viktoria Goch wären Bonuspunkte gewesen. Wir hätten sie natürlich gerne mitgenommen. Aber wir wussten sehr genau, dass es schwer werden würde. Und so kam es dann leider auch“, sagte Roeskens, der mit einer Vielzahl von Schiedsrichter-Entscheidungen an der Gocher Marienwasserstraße nicht einverstanden war.