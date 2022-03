Fußball : Bei der SV Hönnepel-Niedermörmter herrscht Zuversicht

Kalkar Der Landesligist tritt am Sonntag beim VfL Tönisberg an. Die Trainingsbeteiligung und die Leistungen seiner Schützlinge seien unter der Woche gut gewesen, sagt Trainer Thomas Geist.

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter steht am Sonntag, 15 Uhr, in der Pflicht. Dann tritt das Team von Trainer Thomas Geist beim VfL Tönisberg an. Die Schwarz-Gelben stehen auf Platz zehn und haben vier Zähler Vorsprung auf den VfL. Dieser Abstand soll nun ausgebaut werden.