Fußball-Landesliga : SV Hö.-Nie. schießt sich aus der Abstiegszone

Kalkar Der SV Hönnepel-Niedermörmter verschafft sich mit einem 7:1-Kantersieg beim Verfolger VfL Tönisberg reichlich Luft im Abstiegskampf.

Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat einen wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Mit 7:1 (2:0) setzte sich das Team von Trainer Thomas Geist am Sonntag beim VfL Tönisberg durch. Im zweiten Durchgang musste die Mannschaft aus Kempen nach zwei Platzverweisen in doppelter Unterzahl agieren; Torjäger Marvin Ellmann avancierte mit vier Treffern zum Akteur des Spiels.

„Das war ein wichtiger Sieg, gerade auswärts. Nun haben wir im Kampf um den Klassenerhalt eine bessere Ausgangsposition. Es hätten sogar noch mehr Tore fallen können oder müssen“, sagte Trainer Thomas Geist. Nach 26 Minuten traf Routinier Marvin Ellmann bereits zum 1:0, die Gäste waren das bessere Team. Kurz vor dem Seitenwechsel ging es dann aber hitzig zu. Mittelfeldspieler Elidon Bilali wurde im Strafraum zu Fall gebracht, der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Doch die Bank des VfL Tönisberg war empört – und machte dies sehr deutlich. So wurde Trainer Andreas Weinand des Feldes verwiesen, Gleiches galt für zwei Spieler des VfL Tönisberg, die teils mit Beleidigungen um sich warfen. Marvin Ellmann ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und verwandelte sicher zum 2:0. So war die Entscheidung bereits in der ersten Halbzeit gefallen.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und sind verdient in Führung gegangen. Du musst dann natürlich aufpassen, dass sich Bruder Leichtfuß nicht einschaltet. Doch wir haben das Spiel kontrolliert und viele Chancen herausgespielt“, sagte Coach Thomas Geist. So traf Marvin Müller (50.) zum 3:0, Marvin Ellmann (53./60.) und Stefan Kapuscinski (78.) erhöhten. Nach einem langen Ball erzielte Tönisbergs Daniel Franken (80.) den Ehrentreffer. Maik Noldes (82.) sorgte für den Endstand. „Es ist in Ordnung, dass das Ergebnis nicht noch höher ausgefallen ist“, so Thomas Geist.