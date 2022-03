Fußball-Kreisliga A : Alemannia gewinnt das Spitzenspiel

Kreis Kleve Mit einem 5:2 gegen den SV Sevelen übernimmt die Mannschaft aus Pfalzdorf die Tabellenführung in der Aufstiegsrunde. Gäste lange in Unterzahl.

Am ersten Spieltag der Aufstiegsrunde der Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern hat Alemannia Pfalzdorf einen immens wichtigen Coup gelandet. Der punktbeste Nordkreis-Qualifikant schlug Aufstiegs-Mitkonkurrent SV Sevelen mit 5:2 (2:2). Rund 260 Zuschauer an der Pfalzdorfer Stadionstraße wurden Zeuge des Spektakels, in dem der Gast aus dem Hexendorf den besseren Start erwischte. Philipp Langer (6., 27.) brachte den SVS zweimal per Strafstoß in Führung. Nick Helmus (26., 31.), sein Stürmer-Pendant auf der Gegenseite, traf ebenfalls einmal vom Punkt und aus dem Spiel heraus.