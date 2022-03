Fußball : SV Veert besiegt Schlusslicht SV Donsbrüggen

Mit dem Auftreten seiner Mannschaft war Daniel Neuer, Coach des SV Veert, zufrieden. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kreis Kleve In der Abstiegsrunde der Kreisliga A setzt sich das Team mit 2:0 durch. Die Sportfreunde Broekhuysen II gewinnen gegen den TuS Kranenburg.

Einen ungefährdeten 3:1 (3:1)-Heimsieg haben die Sportfreunde Broekhuysen II zum Auftakt der Abstiegsrunde in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern gegen den TuS Kranenburg gefeiert. Der Gastgeber zeigte von Beginn an, dass er Partie unbedingt gewinnen wollte und setzte das auch in Tore um.

Christian Jacobs (18.) und Tom Beterams mit einem Doppelpack (32., 44.) sorgten für eine 3:0-Führung. Den Gästen gelang in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:3 durch Alexander Schmid (45.+2). Im zweiten Durchgang fand der TuS dann zwar besser in die Partie, an der Überlegenheit der Sportfreunde änderte sich bin zum Schlusspfiff jedoch nichts.

„Ich habe von der Mannschaft Einsatzwillen und Kampfbereitschaft gefordert. Und das haben die Jungs auch sehr gut auf den Platz gebracht und sich dafür belohnt“, sagte Timo Ingenlath, Trainer Sportfreunde. TuS-Coach Michael Umbach war unzufrieden: „Wenn man 45 Minuten pomadig und wie eine Diva auftritt, wird es ganz schwer Punkte zu holen.“

Arminia Kapellen-Hamb bezwang die SG Keeken/Schanz mit 2:0 (2:0). Paul Oymanns (39.) und Thorsten Inhetveen (39.) sorgten bereits zur Pause für den letztlichen Endstand. Die Arminia zeigte sich gegen personal arg gebeutelte Gäste, Trainer Stefan Stang musste sogar auf zwei Altherren-Spieler zurückgreifen, als die bessere Mannschaften. „Besonders in Halbzeit eins waren wir das spielbestimmte Team. Ich bin dem Gezeigten heute sehr zufrieden“, so Arminia-Coach Marcel Lemmen. SG-Coach Stefan Stang sagte: „Aufgrund unseres Personalnotstandes geht das Ergebnis in Ordnung.“

Der TSV Weeze II musste sich dem SV Herongen mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Zwar fand der Gastgeber zunächst besser in die Partie, doch ein verwandelter Handelfmeter durch Pascal Bially (35.) brachte die Gäste in Führung und kippte die Partie. In der 63. Minute sorgte erneut Bially mit einem verwandelten Foulelfmeter für die Entscheidung. „Wir sind nun doch mitten im Abstiegskampf angekommen“, sagte der Weeter Coach Tim Dünte etwas ernüchtert. Der Heronger Spielertrainer Sebastian Tissen freute sich: „Das waren drei hart erarbeitete aber ich glaube nicht unverdiente drei Punkte für uns.“