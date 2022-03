Fußball : SGE Bedburg-Hau setzt auf ihren Teamgeist

Bedburg-Hau Der Landesligist möchte endlich mal gegen den TSV Meerbusch II gewinnen. Bei den vergangenen vier Begegnungen hatte die SGE immer das Nachsehen.

Zählbares gab es für die SGE Bedburg-Hau gegen den TSV Meerbusch II zuletzt deutlich zu selten. In den vergangenen vier Partien konnte der Fußball-Landesligist kein Pflichtspiel mehr gegen die Meerbuscher gewinnen. Nun hat das Team von Trainer Sebastian Kaul am Sonntag, 15 Uhr, vor heimischem Publikum die Chance, Wiedergutmachung zu betreiben.

„Wir tun uns traditionell schwer gegen den TSV Meerbusch II. Die Tabelle ist mittlerweile aussagekräftig und sie stehen unten drin. Wir haben es in der Hinrunde aber überhaupt nicht gut gemacht“, sagt Sebastian Kaul. Im September 2021 hatte die SGE Bedburg-Hau, die auf Tabellenplatz sieben steht und den Klassenverbleib damit so gut wie sicher hat, mit 0:2 in Meerbusch verloren.

Von Vorteil dürfte sein, dass die erste Meerbuscher Mannschaft am Wochenende noch den Sprung in die obere Tabellenhälfte der Oberliga schaffen könnte, womit sie sich für die Aufstiegsrunde qualifizieren würde.

„Für uns ist es gut, dass der TSV Meerbusch II wahrscheinlich noch nicht so viel Unterstützung von der ersten Mannschaft bekommt, die noch in die Oberliga-Aufstiegsrunde will. Daher werden wahrscheinlich noch nicht allzu viele Spieler abgestellt. Aber gegen Zweitvertretungen weiß man nie, was so passiert. Wir sind auf jeden Fall gewarnt. In der Hinserie haben wir kein gutes Spiel gemacht. Daher wollen wir nun etwas gutmachen“, sagt Sebastian Kaul.