Fußball-Bezirksliga : Der Spitzenreiter trifft nicht mehr

Straelen Fünf Tage nach der Nullnummer in Twisteden müssen sich die Sportfreunde Broekhuysen auch beim GSV Moers mit einem 0:0 begnügen. Nur noch drei Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze.

Zuvor hatte die Mannschaft in 16 Spielen 58 Treffer erzielt und mit sieben Siegen in Serie die Tabellenspitze in der Bezirksliga-Gruppe 5 erklommen. Doch plötzlich gerät die Torfabrik etwas ins Stocken. Fünf Tage nach dem 0:0 im Nachbarschaftsduell bei der DJK Twisteden mussten sich die Sportfreunde Broekhuysen am Sonntag mit der nächsten Nullnummer begnügen. Nach der Punkteteilung beim GSV Moers beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters auf Verfolger Viktoria Goch nur noch drei Zähler.

„Jede Mannschaft hat im Verlauf einer Saison eine Phase, in der der Ball einfach nicht über die Linie will. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass wir zwei schwere Auswärtsspiele hinter uns haben. Alles kein Beinbruch“, sagte Sportfreunde-Spielertrainer Sebastian Clarke nach einer Partie, in der seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel Vorteile hatte. Sahen die Zuschauer in den ersten 45 Minuten noch ein typisches 0:0-Spiel, so sollte sich dies nach der Pause ändern. Angreifer Leon Peun fand im Moerser Torhüter Björn Kuhlmann seinen Meister, der zwei gefährliche Schüsse parierte. Und sein Stürmerkollege Igor Puschenkow fand es gar nicht so lustig, dass zwei seiner Versuche auf der Linie geklärt wurden.