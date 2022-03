Fußball-Landesliga : Vor dem Neustart sind noch viele Fragen offen

Fichte Lintfort reist mit Top-Torjäger Florian Ortstadt an. Foto: FuPa

Wachtendonk Nach mehr als drei Monaten Pause tritt der TSV Wachtendonk-Wankum gegen Fichte Lintfort an. Trainer Guido Contrino wäre mit einem Unentschieden schon zufrieden.

Das Heimspiel gegen Fichte Lintfort, das am Sonntag um 15 Uhr im Sportpark Laerheide angepfiffen wird, hat für den Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum fast schon so etwas wie Saisonstart-Charakter. Der letzte Auftritt der Mannschaft um Trainer Guido Contrino liegt eine gefühlte Ewigkeit zurück – am 12. Dezember gab es einen 3:1-Auswärtssieg beim Abstiegskandidaten VfL Rhede. Im neuen Jahr schlug dann zunächst das Coronavirus zu. Gleich drei Spiele in Folge mussten wegen der Infektionswelle abgesagt werden. Tatenlos ist der TSV Wachtendonk-Wankum inzwischen mit 24 Zählern auf Rang neun zurückgefallen, weil die Mannschaft folgerichtig keine weiteren Punkte sammeln konnte. Das Team hat somit demnächst einige englische Wochen vor der Brust, in denen das Feld wieder von hinten aufgerollt werden soll.

Zunächst einmal bleibt abzuwarten, wie schnell die Wachtendonker die fehlende Spielpraxis kompensieren können und ihren guten Rhythmus aus dem vergangenen Jahr wieder finden. In dieser Hinsicht dürften die Gäste aus Lintfort klar im Vorteil sein, die 2022 bereits vier Meisterschaftsspiele absolviert haben. Der deutliche 6:1-Heimerfolg gegen die SGE Bedburg-Hau am vergangenen Sonntag lässt erahnen, dass sich Fichte Lintfort bereits in einem guten Wettkampfmodus befindet.

„Ich kann nur schwer einschätzen, wo wir leistungsmäßig stehen. Schließlich konnten wir in den vergangenen Wochen auch keine Testspiele mehr bestreiten“, sagt Guido Contrino. Immerhin konnte er in dieser Woche zumindest wieder mit dem fast kompletten Kader trainieren. „Das war ein völlig neues Gefühl, da zuvor immer wieder Spieler wegen Corona ausgefallen sind.“