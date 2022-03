Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga : Trio macht den Aufstieg unter sich aus

Torjäger Philipp Langer (l.) soll den SV Sevelen zurück in die Bezirksliga schießen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kreis Kleve GW Vernum, SV Sevelen und Alemannia Pfalzdorf heißen die Topfavoriten auf die beiden Aufstiegsplätze. Eine kleine Chance darf sich auch der Kevelaerer SV ausrechnen.

Zehn A-Ligisten aus dem Fußball-Kreis Kleve/Geldern bewerben sich ab Sonntag um die beiden Aufstiegsplätze zur Bezirksliga. Doch berechtigte Hoffnungen, in Zukunft eine Etage höher zu kicken, dürfen sich im Grunde genommen nur drei Mannschaften machen. Grün-Weiß Vernum und der SV Sevelen dominierten das Geschehen in der sogenannten „Südgruppe“. Hinzu gesellt sich die Pfalzdorfer Alemannia, die in der Qualifikationsgruppe 1 im Nordkreis eine Klasse für sich war.

Alemannia Pfalzdorf Allein schon das Torverhältnis spricht Bände. Die Mannschaft um Trainer Thomas Erkens erzielte in 18 Begegnungen 60 Treffer und musste gerade einmal elf Gegentore hinnehmen. Die Alemannia war in jeder Hinsicht in der Vorrunden-Gruppe 1 das Maß aller Dinge. Einziges Manko: Aus den Spielen gegen den Verfolger aus Kevelaer nimmt das Team gerade einmal einen Punkt mit in die Aufstiegsrunde. So etwas darf sich in den anstehenden Spitzenspielen gegen GW Vernum und SV Sevelen nicht wiederholen.

Info Spielpläne erscheinen erst am Freitag Termindruck Da am Mittwoch in der Vorrunden-Gruppe 1 noch ein entscheidendes Spiel stattfand, mussten die Verantwortlichen des Fußball-Kreises Kleve/Geldern die Spielpläne für Auf- und Abstiegsrunde mit heißer Nadel stricken. Erst am Freitag erfahren die Vereine, welche Gegner zum Start am Sonntag auf sie warten.

Kevelaerer SV Die Mannschaft aus der Marienstadt hat ein ganz anderes Problem. Die „jungen Wilden“ um Trainer Patrick Znak zeigten zwar speziell in den Spielen gegen Pfalzdorf, welches Potenzial in ihnen steckt. Auf der anderen Seite passt sich das Team in Spielen gegen schwächere Gegner gerne einmal dem Niveau des jeweiligen Kontrahenten an. Wegen der fehlenden Konstanz wird es diesmal wahrscheinlich noch nicht zur Rückkehr in die Bezirksliga reichen, zumal die Kevelaerer Kicker auch in Sachen Chancenverwertung noch Luft nach oben haben.

SV Nütterden Die Mannschaft hat mit der Teilnahme an der Aufstiegsrunde ihr Saisonziel bereits erreicht. Trotz einer Umbruch-Situation ist es Trainer Joachim Böhmer gelungen, ein schlagkräftiges Team mit einer sehenswerten Spielkultur ins Rennen zu schicken. Dem zweitjüngsten Team der Liga dürfen dabei der eine oder andere Ausrutscher verziehen werden. Für den ehrgeizigen Trainer und seine lernwillige junge Mannschaft gilt es nun, sich mit den besten Teams der Liga zu messen. Unterschätzen sollten die anderen Teams den Underdog auf keinen Fall – der SV Nütterden ist immer für eine Überraschung gut.

SG Kessel/Hommersum-Hassum Ähnlich wie im Falle des SV Nütterden gilt die Devise: Der angestrebte Klassenerhalt ist bereits eingetütet. Der nach der Spielzeit scheidende Trainer Markus Hilgemanns will jedoch auch in den kommenden zehn Spielen mit seinem Team nicht einfach nur dabei sein. Die SG verfügt über ein eingespieltes Team. Und in Peter Bodden zudem über den gefährlichsten Stürmer der Gruppe 1 – 14 Treffer in 13 Partien lautet die Top-Bilanz des Torjägers. Die Spielgemeinschaft ist kein Punktelieferant und könnte sich für die Topfavoriten als Stolperfalle erweisen.

SV Grieth Trainer Thomas von Kuczkowski und seine Jungs haben sich am Mittwochabend mit einem 1:1 gegen den Kevelaerer SV auf den allerletzten Drücker für die Aufstiegsrunde qualifiziert. Unterschätzen sollte die Konkurrenz die Elf aus dem Fischerdorf in keinem Fall. So mancher Favorit musste in der Vorrunde die Erfahrung machen, dass der SV Grieth ein unangenehmer Gegner ist.

SV Sevelen Vier Jahre nach dem Abstieg ist die Rückkehr in die Bezirksliga für die Elf vom Koether­dyck in greifbare Nähe gerückt. Die Mannschaft von Ronny Czadzeck und Heiko Kuhlmann nimmt satte 19 Punkte mit in die Aufstiegsrunde. Die einzige Niederlage, die von Bedeutung ist, gab‘s zum Abschluss mit dem 1:3 in Vernum. Dennoch geht der SV Sevelen mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf den Rivalen aus Geldern ins Rennen.

Grün-Weiß Vernum Die 2:3-Heimniederlage am 10. Oktober gegen den SC Auwel-Holt hat der Mannschaft um Trainer Sascha Heigl etwas die Erfolgsbilanz verhagelt. Ob die Grün-Weißen ihr großes Ziel erreichen, wird sich vor allem in den Spielen gegen Alemannia Pfalzdorf und den Kevelaerer SV zeigen. Die Vernumer Stärken liegen eindeutig in der Offensive. Das Team spielt attraktiven Fußball und hat in der Qualifikationsrunde 58 Treffer erzielt. Das Ziel lautet zwar eindeutig Aufstieg, wobei die Verantwortlichen die Mannschaft überhaupt nicht unter Druck setzen. „Natürlich würden wir uns alle freuen, wenn es klappt. Auf der anderen Seite fühlen wir uns auch in der Kreisliga A sehr wohl“, sagt Vorsitzender Reinhard Winkler.

TSV Nieukerk Es ist keine allzu große Überraschung, dass die Mannschaft in der Aufstiegsrunde mitmischt. Die Souveränität, mit der sich der TSV in der Vorrunde Rang drei gesichert hat, ist jedoch mindestens bemerkenswert. Nun stehen Coach Wilfried Steeger und seinen Schützlingen ruhige Wochen bevor. Ganz oben wird der TSV gewiss nicht mehr mitmischen. Allerdings hat er in der jüngeren Vergangenheit in schöner Regelmäßigkeit bewiesen, dass er durchaus dazu in der Lage ist, den Favoriten eins auszuwischen. Alemannia Pfalzdorf und der Kevelaerer SV sollten also gewarnt sein.

Union Wetten Zu den großen Überraschungen der aktuellen Spielzeit zählt die Mannschaft um Spielertrainer Christian Offermanns. In der jüngeren Vergangenheit entging die Union jeweils nur um Haaresbreite dem drohenden Abstieg. Diesmal hat‘s frühzeitig für die Meisterrunde gereicht. Dort können sich Offermanns und Co. in aller Ruhe auf einige Gegner einstellen, mit denen sie sich nach aller Voraussicht in wenigen Monaten wieder eine geeinte A-Liga teilen.