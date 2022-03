Handball-Regionalliga : ATV bleibt nach Schützenfest im Titelrennen

Kommt ein Holländer geflogen: Winter-Neuzugang Sjuul Rutten hat sich mit temporeichen Aktionen bereits in die Herzen der Anhänger des TV Aldekerk gespielt. Gegen die HSG Siebengebirge war der 21-Jährige erfolgreichster Werfer. RP-Foto: H. Spütz Foto: Heinz Spütz

Kerken Beim 40:23 gegen Schlusslicht HSG Siebengebirge präsentiert sich der TV Aldekerk in blendender Spiellaune. Spannender Dreikampf um die Meisterschaft.

Vier Tage nach der empfindlichen 29:30-Niederlage beim Vorletzten SG Langenfeld präsentierte sich Handball-Regionalligist TV Aldekerk wie ausgewechselt. Die Mannschaft um Trainer Nils Wallrath war am Samstagabend in der heimischen Vogteihalle nicht zu halten und fegte Schlusslicht HSG Siebengebirge mit einem 40:23 (22:14)-Schützenfest vom Parkett. Mit dem Kantersieg rückte der ATV auf den dritten Platz vor und darf sich weiterhin berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Dritte Liga zu machen. „Zunächst haben wir heute mit dem Sieg den Klassenerhalt gesichert“, scherzte ein rundum zufriedener ATV-Trainer nach dem Spiel. „Bis zu den Osterferien haben wir in einer englischen Woche drei schwere Spiele vor der Brust, unter anderem die Aufgabe beim Tabellenführer aus Ratingen. Danach sehen wir weiter.“

Von Beginn an waren die Gastgeber hellwach und lagen nach gerade einmal fünf Minuten mit 5:1 vorne. Der gegnerische Trainer Lars Degenhardt sah sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt genötigt, eine Auszeit zu nehmen und seine Spieler neu auf die Partie einzustimmen. Mit Erfolg, denn der Tabellenletzte spielte sich wieder in die Partie und kam bis auf ein Tor heran (8:9). „In dieser Phase haben wir zu nachlässig gespielt, aber dann ist es uns gelungen, 180 PS auf die Platte zu bringen“, so Wallrath. Mit einer Serie von sechs Toren in Folge und einem Spielstand von 15:8 setzten sich die Hausherren vorentscheidend ab. Auffälligster Spieler in Reihen des ATV war Rechtsaußen Thomas Plhak, der in dieser Phase des Spiels sechs schnelle Gegenstöße erfolgreich abschloss. Mit einem Vorsprung von acht Treffern (22:14) wurden die Seiten gewechselt. Etwa zur Hälfte des zweiten Durchgangs nach einem Treffer von Sjuul Rutten zum zwischenzeitlichen 30:19 gönnte Wallrath seinem Stammpersonal eine Verschnaufpause und mischte die Mannschaft tüchtig durch, ohne dass dabei die dominierende Linie verloren ging.

Apropos Sjuul Rutten: Der 21-jährige Winterzugang aus Holland spielt sich mit seiner Leichtfüßigkeit und Torgefährlichkeit immer mehr in die Herzen der Zuschauer, erweist sich als sicherer Torschütze von der linken Flanke und der Strafwurflinie und ist bei Tempogegenstößen als Erster am Start. Mit acht Treffern wurde der „fliegende Holländer“ von seinem Mannschaftskameraden zum „Mitarbeiter des Tages“ gewählt.

Gut zwei Minuten vor dem Abpfiff, die Partie war längst entschieden, brachten die Hausherren das Parkett in der Vogteihalle noch einmal so richtig zum Glühen. Vom Ehrgeiz gepackt, die 40-Tore-Marke zu knacken, legten sie einen blitzsauberen 4:0-Lauf hin – praktisch mit der Schlusssirene traf Christopher Tebyl zum 40:23-Endstand.

„Mir ist schon klar, dass so ein Sieg wieder eine gewisse Euphorie auslöst. Aber dafür ist eigentlich kein Grund vorhanden, wenn ich an die beiden vermeidbaren Niederlagen in diesem Jahr gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel denke. Trotz allem bin ich mit der Leistung meiner Jungs mehr als zufrieden, daran gibt es nichts zu rütteln“, so Wallrath.

Es war übrigens der erste Spieltag in diesem Jahr ohne Absagen. In der Tabelle hat sich mittlerweile die Spreu vom Weizen getrennt. An der Spitze hat sich ein Trio mit den Vereinen interaktiv Handball aus Ratingen (28:6-Punkte), TV Korschenbroich (26:6) und TV Aldekerk (23:7) gebildet, das die Meisterschaftsfrage in den nächsten Wochen unter sich klären wird.