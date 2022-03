A-Liga-Abstiegsrunde : Mindestens drei Mannschaften begleiten den GSV Geldern

Im Moment spricht einiges dafür, dass sich Trainer Marcel Lemmen und Arminia Kapellen aus der A-Liga verabschieden müssen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve In der Abstiegsrunde dürften mehrere der neun Kandidaten bis zum Schluss zittern müssen. Das Geschehen in der Bezirksliga-Gruppe 5 spielt eine Rolle.

Ab sofort werden die Verantwortlichen der neun Fußball-A-Ligisten, die in der Abstiegsrunde den drohenden Absturz in die Kreisliga B verhindern wollen, ganz genau hinschauen, was in der Bezirksliga-Gruppe 5 passiert. Neben dem GSV Geldern, der seine Mannschaft zurückgezogen hat, müssen wenigstens drei weitere Teams künftig eine Etage tiefer kicken. Ein weiterer Absteiger wird fällig, wenn sich drei Mannschaften aus dem Kreis Kleve/Geldern aus der Bezirksliga verabschieden sollten. Die Teilnehmer im Überblick:

Sportfreunde Broekhuysen II Die Reserve des Bezirksliga-Tabellenführers hat die Aufstiegsrunde ganz knapp verpasst. Das Projekt Klassenerhalt geht somit in die Verlängerung. Allzu große Sorgen muss sich die Mannschaft um Trainer Timo Ingenlath allerdings nicht machen, da sie bereits elf Punkte auf ihrem Konto hat. Im Vorfeld der Saison hatte man sich in Broekhuysen gelassen geäußert. Der Klassenerhalt sei das Ziel – egal auf welchem Weg, sagte Ingenlath damals. Nun mahnt der Sportfreunde-Coach trotz der guten Ausgangssituation zur Vorsicht: „Jeder muss sich im Klaren sein, dass uns in der Abstiegsrunde nur Spiele auf absoluter Augenhöhe erwarten.“

SV Veert Auch die Gelderner Mannschaft sollte stark genug sein, um auch in Zukunft im Kreisliga-Oberhaus mitmischen zu dürfen. Unter den neun Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen, muss sich das Team von Daniel Neuer keinesfalls verstecken. Für die Ausnahmeteams der Gruppe zwei, SV Sevelen und GW Vernum, erwies sich der SV Veert zweimal als unbequemer Gegner. Gegen Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld tat man sich wiederum schwerer. Zu sehr in Sicherheit wiegen sollte man sich in Veert daher auch nicht.

SV Herongen Im letzten Spiel der Qualifikationsrunde hat der SV Herongen seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Das 4:1 über Arminia Kapellen bescherte noch einmal wichtige drei Punkte für den Abstiegskampf. Dass die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Tissen ausgerechnet jetzt den ersten Dreier landete, mag der ein oder andere vielleicht als gutes Omen betrachten. Fakt ist jedoch auch, dass der SV Herongen über weite Strecken der Saison nicht wirklich konkurrenzfähig auftrat. Mit 50 Gegentoren stellt die Tissen-Truppe zudem die schwächste Defensive der Südkreis-Vertreter. Somit ist klar: Für den Klassenerhalt muss eine deutliche Steigerung her.

Arminia Kapellen Die schlechtesten Karten in der Abstiegs-Lotterie hat zurzeit die Arminia. Fünf Punkte führt das Kapellener Konto, wenn am Sonntag die Abstiegsrunde beginnt. Besonders ärgerlich: Obwohl die Arminen neben Grün-Weiß Vernum das einzige Team sind, das dem SV Sevelen eine Niederlage zufügen konnte, ist die Überraschung für die Katz. Es helfen eben nur jene Punkte, die man gegen Mannschaften, die ebenfalls für die Abstiegsrunde qualifiziert sind, eingefahren hat. Ähnlich wie für den SV Herongen dürfte es speziell auf die Duelle mit den Nordkreis-Rivalen SV Donsbrüggen und SG Keeken/Schanz ankommen.

BV Sturm Wissel Lokalrivale SV Grieth ist am Mittwochabend auf den allerletzten Drücker noch vorbeigezogen und hat Platz fünf weggeschnappt. So geht es für Trainer Marco Schacht und seine Elf in die Relegation um den Klassenerhalt. Und hier muss die Mannschaft sich endlich wieder finden. Denn im laufenden Kalenderjahr hat die Mannschaft noch nicht gewonnen. Zudem fehlte ihr in der Vorrunde die notwendige Konstanz. Das Potenzial sollte jedoch allemal für den Klassenerhalt reichen.

TSV Weeze II Lange Zeit hat die Reserve des Bezirksligisten an der Aufstiegsrunde geschnuppert. Dass es am Ende dann doch nicht gereicht hat, nehmen Tim Dünte und sein Team relativ gelassen. Die Mannschaft hat trotz einiger Rückschläge im bisherigen Saisonverlauf gezeigt, dass sie in der A-Liga bestehen kann. Und dürfte dies auch in den anstehenden Partien unter Beweis stellen.

TuS Kranenburg Die immer wieder von zahlreichen Ausfällen gebeutelte Mannschaft um Trainer Michael Umbach kann mit Selbstvertrauen in den Kampf um den Klassenerhalt gehen. Denn ein gehöriges Punktepolster haben sich die Kranenburger bereits aufgebaut, die außerdem auf ihre bekannte Heimstärke setzen.

SG Keeken/Schanz In seiner letzten Saison als Trainer der Spielgemeinschaft möchte Stefan Stang sich natürlich nicht mit einem Abstieg verabschieden. Doch das wird alles andere als einfach, zumal die Spielgemeinschaft im neuen Jahr noch nach ihrer Form sucht.