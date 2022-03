Fußball-Bezirksliga : Der SV Walbeck darf wieder hoffen

Geldern Der Tabellenletzte nutzt am heimischen Bergsteg mit einem 1:0 gegen den TSV Weeze seine wahrscheinlich letzte Chance auf den Klassenerhalt. Maurice Koppers trifft zu Beginn der Nachspielzeit.

Mit einem knappen 1:0 (0:0)-Erfolg dürfte der SV Walbeck im Kellerduell gegen den TSV Weeze die vermutlich letzte Ausfahrt vor dem Abstieg in die Fußball-Kreisliga A genommen haben. Der Gastgeber bleibt zunächst zwar am Tabellenende, befindet sich zumindest aber wieder im Kreis jener Mannschaften, die sich weiterhin Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen dürfen.

In den 90 Minuten zuvor waren gelungene Offensivaktionen Mangelware. Die meisten Besucher hatten sich bereits auf eine triste Nullnummer eingestellt, ehe der Anhang des Tabellenletzten doch noch Grund zum Jubeln hatte. In der ersten Halbzeit gab es nur zwei gefährliche Szenen. Einen ersten Warnschuss, der sein Ziel nur knapp verfehlte, feuerte Walbecks Hubertus „Hüby“ Arians in der 23. Minute ab. Auf der anderen Seite hatte kurz vor dem Wechsel Nick Aengenvoort für den Gast aus Weeze eine gute Einschussmöglichkeit.

Am wenig unterhaltsamen Geschehen auf dem Rasen sollte sich nach dem Wechsel nur wenig ändern. Wobei die Walbecker in ihrer Spielanlage bissiger zu Werke gingen und dadurch etwas engagierter wirkten. Insgesamt aber blieb vieles auf beiden Seiten nur Stückwerk. Kurz vor dem Walbecker Siegtor hatte Weezes Louis Pacco noch eine gute Kopfballchance zur Führung.

„Wir hatten in der Schlussphase noch ein, zwei Möglichkeiten, haben aber zu viel falsch gemacht, um den Sieg, den wir unbedingt wollten, mit nach Hause nehmen zu können“, sagte TSV-Trainer Marcel Kempkes. „Insgesamt hatten wir mehr Tormöglichkeiten und waren in Sachen Körpersprache besser aufgestellt. Der Sieg ist daher in meinen Augen absolut verdient“, so sein Walbecker Kollege Stefan Pötters.