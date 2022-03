Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen ist fast schon am Ziel

Kleve Nach dem verdienten 1:0 beim 1. FFC Recklinghausen hat die Mannschaft um Trainer Sandro Scuderi schon zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.

Gegen tief stehende Gastgeberinnen kam die VfR-Offensive in Halbzeit eins noch nicht gänzlich zur Entfaltung. Auf die Defensive war jedoch wie so oft Verlass. „Wir haben außer dem einen oder anderen Zufallsprodukt sehr wenig aus dem Spiel heraus zugelassen. Nach vorne hin haben wir oft versucht, uns bis zur Grundlinie durchzuspielen“, sagte Scuderi. So ging es mit 0:0 in die Pause, in der man ein wenig am eigenen Spielansatz schraubte. Scuderi: „Wir wollten nach der Halbzeit weiterhin geduldig auftreten und haben uns noch einmal in Erinnerung gerufen, dass wir nicht zwangsläufig nur mit ganz, ganz tollem Kombinationsfußball zum Erfolg kommen müssen.“